Макиннис, подписавший контракт с «Амуром», оказался в немецком клубе «Адлер Мангейм»

Райан Макиннис, в середине сентября подписавший однолетнее соглашение с клубом «Амур», подписал контракт с клубом из Немецкой хоккейной лиги «Адлер Мангейм», сообщает официальный сайт «орлов».
В текущем сезоне Макиннис не провёл ни одного матча за хабаровский клуб. За «Адлер Мангейм» он сыграет уже 5 октября, говорится на официальном сайте немецкого клуба.
Райан Макиннис является сыном члена Зала хоккейной славы Эла Макинниса. У 26-летнего нападающего есть опыт выступлений в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс» и «Баффало Сэйбрз». Всего на счету Макинниса 27 матчей в НХЛ и одно набранное очко за результативную передачу, показатель полезности составил «-2».
Прошлый сезон Макиннис провёл в АХЛ, выступая за «Рочестер». В 49 играх нападающий набрал 27 очков, забил 11 голов и отдал 16 результативных передач, показатель полезности составил «-4». В плей-офф провёл 10 матчей, в которых набрал одно очко. Также на счету американца одна игра в НХЛ за «Баффало».
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