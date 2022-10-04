Нападающий «Торпедо» Кручинин: сейчас мы кайфуем от своего хоккея

Нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин рассказал о жизни команды.
«Можно ли сказать, что сейчас «Торпедо» кайфует от своего хоккея? Абсолютно, на тысячу процентов так и есть. Это относится не только к играм, но и к тренировкам. Ты приходишь во дворец каждый день и получаешь громадное удовольствие от занятий, от общения с ребятами. Не думаешь о том, что за два-три дня до игры начнутся какие-то баллоны или парашюты. Всё проходит в позитивном ключе, ты реально кайфуешь каждый день, каждую минуту во дворце.
А когда выходишь на игру, испытываешь внутреннее счастье, потому что знаешь, что сейчас будешь получать удовольствие от хоккея. Получается выигрывать, команда рада, о нас много говорят, болельщики нижегородские в восторге. Это заряжает всё делать с удвоенной энергией», — приводит слова Кручинина официальный сайт КХЛ.
- 4 октября 2022
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