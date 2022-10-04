Кожевников: Ротенберг мог бы спокойно тренировать сборную России

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников оценил перспективы Романа Ротенберга возглавить национальную команду.

«Ротенберг мог бы спокойно тренировать сборную России. Прогресс Ротенберга как тренера и результаты его работы видны всем. Он не просто так занимает свой нынешний пост. Это амбициозный человек, и он готов достигать больших целей», – сказал Кожевников в разговоре с Legalbet.

В январе 2022 года Ротенберг стал главным тренером СКА. Под его руководством клуб из Санкт-Петербурга дошёл до финала Западной конференции, уступив ЦСКА.



В текущем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА лидирует в Западной конференции, потерпев за 14 матчей только одно поражение и набрав 27 очков.