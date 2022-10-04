Кожевников: Ротенберг мог бы спокойно тренировать сборную России
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников оценил перспективы Романа Ротенберга возглавить национальную команду.
«Ротенберг мог бы спокойно тренировать сборную России. Прогресс Ротенберга как тренера и результаты его работы видны всем. Он не просто так занимает свой нынешний пост. Это амбициозный человек, и он готов достигать больших целей», – сказал Кожевников в разговоре с Legalbet.
В январе 2022 года Ротенберг стал главным тренером СКА. Под его руководством клуб из Санкт-Петербурга дошёл до финала Западной конференции, уступив ЦСКА.
В текущем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА лидирует в Западной конференции, потерпев за 14 матчей только одно поражение и набрав 27 очков.
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