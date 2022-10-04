«Нефтехимик» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Барыс»

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Барыс» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).
На 11-й минуте Андрей Белозёров с передачи Михаила Назарова вывел нижнекамскую команду вперёд. На 18-й минуте Джереми Бракко, реализовав численное большинство, сравнял счёт. На 37-й минуте Андрей Чивилёв с передачи Михаила Назарова во второй раз поразил ворота «Барыса».
Таким образом, «Нефтехимик» одержал четвёртую победу подряд после неудачного старта сезона.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо». «Нефтехимик» примет московское «Динамо». Оба матча состоятся 6 октября.
- 4 октября 2022
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