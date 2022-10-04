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«Нефтехимик» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Барыс»

«Нефтехимик» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Барыс»
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В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Барыс» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2022, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Белозёров (Назаров) – 10:38 (5x5)   1:1 Бракко (Луис, Грэм) – 17:44 (5x4)   1:2 Чивилёв (Назаров) – 36:37 (5x5)

На 11-й минуте Андрей Белозёров с передачи Михаила Назарова вывел нижнекамскую команду вперёд. На 18-й минуте Джереми Бракко, реализовав численное большинство, сравнял счёт. На 37-й минуте Андрей Чивилёв с передачи Михаила Назарова во второй раз поразил ворота «Барыса».

Таким образом, «Нефтехимик» одержал четвёртую победу подряд после неудачного старта сезона.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо». «Нефтехимик» примет московское «Динамо». Оба матча состоятся 6 октября.

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