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«Салават» всухую разгромил «Авангард» в Уфе — 5:0

«Салават» всухую разгромил «Авангард» в Уфе — 5:0
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2022, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 0
Авангард
Омск
1:0 Пименов – 08:02 (5x5)   2:0 Кулёмин (Мухамадуллин, Мёрфи) – 20:31 (5x4)   3:0 Шмелёв (Кадейкин, Коледов) – 21:09 (5x5)   4:0 Пименов (Санников, Комаров) – 42:03 (5x5)   5:0 Бочаров (Кадейкин, Шмелёв) – 51:44 (5x5)

На девятой минуте Артём Пименов вывел уфимцев вперёд. На 21-й минуте Николай Кулёмин, реализовав численное большинство, удвоил преимущество хозяев. Через 38 секунд Сергей Шмелёв забил третий гол. На 43-й минуте Артём Пименов в четвёртый раз поразил ворота омичей. На 52-й минуте Станислав Бочаров довёл счёт до разгромного. Голкипер уфимцев Андрей Кареев оформил шат-аут.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 6 октября примет «Металлург». «Авангард» в будущей встрече также сыграет с магнитогорцами — 8 октября в Омске.

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