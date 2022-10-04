«Салават» всухую разгромил «Авангард» в Уфе — 5:0

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).
На девятой минуте Артём Пименов вывел уфимцев вперёд. На 21-й минуте Николай Кулёмин, реализовав численное большинство, удвоил преимущество хозяев. Через 38 секунд Сергей Шмелёв забил третий гол. На 43-й минуте Артём Пименов в четвёртый раз поразил ворота омичей. На 52-й минуте Станислав Бочаров довёл счёт до разгромного. Голкипер уфимцев Андрей Кареев оформил шат-аут.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 6 октября примет «Металлург». «Авангард» в будущей встрече также сыграет с магнитогорцами — 8 октября в Омске.
- 4 октября 2022
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