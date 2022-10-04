Мартемьянов — об удалении Мёрфи до конца матча: я не знаю, английским плохо владею

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с «Локомотивом».
«По игре: соперник выглядел явно помощнее нас в атаке. Так же в оборонительных действиях. Сегодня мы выглядели тяжёловато в плане перехода из обороны в атаку. Из атаки в оборону вроде более-менее проходило. Но очень мало бросков. Очень много поперечных передач. В пример могу привести «Локомотив», который начинает свои атаки с броска, потом идёт в подбор. Мы всё-таки добиться этого не можем. Где-то сидит в подсознании, что надо сделать партнёру передачу в выгодной ситуации. И потихоньку начинает ком накапливаться.
Плохая концовка матча? Я не скажу, что плохая. Соперник – очень грамотная, обученная команда, дисциплинированная. Я считаю, что «Локомотив» в этом плане одна из лучших команд в лиге. По выполнению игрового задания всё делают чётко, без лишних телодвижений. Немножко эмоций не хватило после последних проведённых матчей, особенно в Омске. Думаю, мы там где-то на очко одно наиграли. Ребята маленько подавленные были, это чувствовалось, не всё на месте. Сил много отдали там. Будем готовиться, с парнями поговорил, никаких панических настроений нет.
Что случилось в моменте с Мёрфи? Пока без понятия. Видимо, что-то сказал и получил удаление до конца. Сейчас судьи, видимо, внесут в протокол, что там было сказано. Я не знаю, английским плохо владею.
Какое судейство? Нормальное. Я не скажу, что были перегибы. Небольшие претензии к лайнсменам. Но потом вроде поправили, нормально. Пара вне игры было у нас, видеотренер чётко это отслеживает. Хотелось бы, чтобы более чётко. Уровень матчей в чемпионате серьёзный, любой может обыграть любого. И каждый такой нюанс может решить исход встречи», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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