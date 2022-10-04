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Тренер «Сибири» рассказал, почему не выпускает вратарей на матчи против бывших команд

Тренер «Сибири» рассказал, почему не выпускает вратарей на матчи против бывших команд
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с «Локомотивом».

«Когда можем ждать Шашкова? Пока, я думаю, ещё рановато. Есть болевые ощущения у него, тренируется неплохо, но будем смотреть по ситуации. У нас врачебный блок за ним пристально наблюдает. И как только, так сразу будет в составе. Рвётся в бой, но недолечен. Мне не хотелось бы терять игрока, как в прошлом сезоне. Я верю, что Никита может вырасти в хорошего игрока.

Игра на вбрасывании? У нас со вбрасываниями сегодня более-менее было. Я статистику отслеживаю. Да, может где-то ключевые вбрасывания — да. Но ребята в «Локомотиве» — Красковский и Андронов — очень сильны на вбрасывании, и противостоять им сложновато. Но парни работают, стараются. Это надо уметь, и сила в руках нужна, и мастерство. Это заключается не только в накачанных бицепсах, но и в хитрости и быстроте рук. Я не считаю, что мы очень много проиграли. Это важный ключевой момент: бросок во вратаря, идти на него, вбрасывание получаешь. Если у тебя есть сильный центральный нападающий — это сразу преимущество в атаке. Многие команды строят атаку именно на этом. Одно из звеньев набрасывает на ворота, делают специально вбрасывания. Выходит центральный, который может выиграть, и комбинация сразу продолжается. Сразу идёт атака, и соперника запирают. Но у нас таких центральных, чтобы выигрывать хотя бы 65% вбрасываний, пока нет.

Мёрфи не перебарщивает с игрой в атаке? Он без предсезонной подготовки по известным всем причинам. Когда у тебя встают ноги, у тебя голова начинает затуманиваться. А так он игрок серьёзного уровня. А так бывают моменты. Он умеет рисковать и во многих матчах доказывал, что именно он мог перевернуть игру своими действиями. Сегодня да, может, где-то не совсем правильно сыграл, но дистанция очень длинная, игр много. За какие-то ошибки в одном матче я не могу винить. Он старался обострять, и однозначно он один из лучших бомбардиров нашей команды. Ему эти вещи позволены.

Не ставлю вратарей против родных команд? Это было сделано специально. Мы с тренером по вратарям пообщались и, учитывая прошлый сезон, специально сделали ставку на вратарей, чтобы они не играли против своих команд. В медали две стороны: либо может выстрелить, либо может, наоборот, провалить. Я считаю, что вратари в обеих встречах были на высоте: и в Омске, и сегодня», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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