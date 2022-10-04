Виктор Козлов оценил разгромную победу «Салавата» в матче с «Авангардом»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал итоги встречи с «Авангардом» (5:0).
«Хорошая, важная победа для нас! Играли дома перед своими болельщиками, спасибо им за поддержку! На мой взгляд, счёт не характеризует той напряжённости, которая была сегодня на льду. Хорошо, что выстояли в первом меньшинстве. У соперника были отличные моменты в начале матча. Андрей Кареев — молодец, держал нас в игре! Ребята хладнокровно реализовали свои моменты, которые создали. Григорий Панин из-за небольшого повреждения пропускал прошлый матч, сегодня мы поставили его с молодым Комаровым, потому что Варлов тоже получил у нас травму. Эта пара сегодня хорошо смотрелась», — сказал Козлов на пресс-конференции.
Новость по теме«Салават» всухую разгромил «Авангард» в Уфе — 5:0
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