Виктор Козлов оценил разгромную победу «Салавата» в матче с «Авангардом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал итоги встречи с «Авангардом» (5:0).

«Хорошая, важная победа для нас! Играли дома перед своими болельщиками, спасибо им за поддержку! На мой взгляд, счёт не характеризует той напряжённости, которая была сегодня на льду. Хорошо, что выстояли в первом меньшинстве. У соперника были отличные моменты в начале матча. Андрей Кареев — молодец, держал нас в игре! Ребята хладнокровно реализовали свои моменты, которые создали. Григорий Панин из-за небольшого повреждения пропускал прошлый матч, сегодня мы поставили его с молодым Комаровым, потому что Варлов тоже получил у нас травму. Эта пара сегодня хорошо смотрелась», — сказал Козлов на пресс-конференции.