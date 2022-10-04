Овечкин рассказал о главных целях на сезон перед стартом чемпионата НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о главной цели на будущий сезон Национальной хоккейной лиги. Российский форвард отстаёт на 114 голов от Уэйна Гретцки, лидирующего в НХЛ по числу голов. Кроме того, Овечкин рассказал, в какой вид спорта планирует отдать своего четырёхлетнего сына Серёжу.
«Какие цели ставлю на этот сезон? Самое главное, чтобы мы попали в плей-офф. Когда проходишь дальше, совсем другой сезон получается. Впереди 82 матча — это достаточно тяжело, много травм и других нюансов. Так что главная задача — выйти в плей-офф, а там уже посмотрим.
В какой спорт хотим отдать Серёжу? Да у нас нет привязки к какому-то виду спорта. Что выберет — то выберет. Как только он начал хорошо ходить, практически сразу взял в руки клюшку. У нас даже есть видео, где он в два года подбрасывает шайбу на крюке, она переворачивается в воздухе, и он её ловит. Даже взрослым не всегда удаётся этот трюк», — приводит слова Овечкин HELLO! Russia.
- 4 октября 2022
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