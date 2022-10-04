Гатиятулин высказался об игре канадца Хэммонда, заменённого в матче с «Магниткой»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин после поражения в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с магнитогорским «Металлургом» поделился мнением об игре канадского голкипера команды Эндрю Хэммонда. Новичок челябинцев пропустил четыре гола после 21 броска и был заменён на Илью Проскурякова. Пока Хэммонд не одерживал побед с «Трактором».
«На защиту тренерского штаба и Никиты Тертышного встал Владимир Ткачёв? Мы разговариваем после каждой встречи, перед матчем. Собираем пятёрки и объясняем, что всё это придёт. Нужно просто концентрироваться на процессе, на игровом задании. Голы и очки — они придут. Все ребята слышат и работают в этом направлении.
Снова удаление на последних минутах? Да, акцентируем внимание на этом. Эмоции должны идти в нужное русло. Наверное, желание где-то захлёстывает. Объяснили Илье, что так делать не надо. Что с Артёмом Блажиевским?
Он приболел. Посмотрим, возможно, в поездку возьмём, но в следующем матче он вряд ли примет участие. Пока у него держится температура.
Как оценю игру Эндрю Хэммонда? Мы должны все друг другу помогать. Допущены грубые ошибки в обороне. Трудно в чём-то винить Эндрю. Поговорили с ребятами в раздевалке, что от защитников в первую очередь требуется надёжность в обороне, а уже плюсом атака. Будем доносить ещё понятнее, что так играть нельзя», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Трактора».
- 4 октября 2022
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