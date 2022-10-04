«Ак Барс» снял вратаря в овертайме матча с «Автомобилистом» и пропустил решающий гол

«Автомобилист» забросил победную шайбу в овертайме матча Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с «Ак Барсом» в пустые ворота.

Со старта дополнительного игрового отрезка тренерский штаб казанцев принял решение заменить голкипера Амира Мифтахова на четвёртого полевого игрока. После входа в зону нападающий «Ак Барса» потерял шайбу, Кёртис Валк подхватил её у лицевого борта и отдал длинную передачу вперёд. Брукс Мэйсек убежал и, обыграв трёх соперников, бросил по пустым воротам — 5:4.

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Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4 (1:1, 0:1, 3:2, 1:0).