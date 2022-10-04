Знарок — журналисту: вы смотрите только на ошибки, не считаете плюсы

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок резко ответил на вопросы журналистов после матча Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с «Автомобилистом» (4:5 ОТ). Казанцы заменили вратаря Амира Мифтахова на четвёртого полевого игрока в овертайме и пропустили решающий гол.
«Когда Станислав Галиев сможет сыграть? Может быть, дней через пять. Физическое состояние всей команды? Но мы ведь вытаскиваем матч, проигрывали, но вытаскивали и неплохо играли в нападении сегодня. Чего не хватило, чтобы взять реванш? Наверное, игры в обороне — дело в ошибках, которые мы сделали.
Данис Зарипов сыграл второй матч подряд, сегодня ошибся результативно? Вы смотрите только на ошибки, не считаете плюсы. Хоккей вообще состоит из ошибок, в любой игре — хорошей или плохой — игроки ошибаются очень много. Другое дело, что ошибки должны исправлять. Они исправляются? Он ошибся, значит, кто-то другой должен их исправить», — приводит слова Знарка официальный сайт «Ак Барса».
- 4 октября 2022
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