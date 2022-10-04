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Главный тренер «Ак Барса» объяснил, как помочь Шипачёву выйти на прежний высокий уровень

Главный тренер «Ак Барса» объяснил, как помочь Шипачёву выйти на прежний высокий уровень
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после матча Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с «Автомобилистом» (4:5 ОТ) высказался о нападающем команды Вадиме Шипачёве. Форварда много критикуют за неудачную игру в нынешнем сезоне. Шипачёв в 13 матчах набрал лишь 5 (3+2) очков.

«Почему ошибавшийся Шипачёв не отдыхал ни одного матча в 36 лет? Потому что сейчас нет центральных нападающих. На следующий матч выйдет именно тот состав, который играл сегодня, у нас много травмированных. Никита Евсеев играл сегодня за «Барс»? Мы специально его туда отправили, чтобы набрал немножко практики и вернулся назад, потому что он мало играл у нас. Артём Лукоянов сыграл третий матч в ВХЛ? Посмотрим, будем разговаривать с тренером.

Есть ли понимание, что происходит с Шипачёвым? Здесь нет другого варианта, кроме поддержки. Такие ситуации бывают не только в хоккее, но и в жизни, поэтому только поддержка», — приводит слова Знарка официальный сайт «Ак Барса».

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