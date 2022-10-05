Капризов пропускает четвёртый матч кряду за «Миннесоту» на предсезонке НХЛ

25-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов пропускает четвёртый матч подряд предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ. Россиянина не оказалось в заявке команды на предстоящий выездной матч с «Сент-Луисом».
В первом контрольном матче с «Колорадо Эвеланш» (3:2 ОТ) Капризов получил повреждение, из-за которого не сумел доиграть встречу. Впоследствии он пропустил три игры подряд – всё с тем же «Колорадо Эвеланш» (5:2), «Даллас Старз» (5:2) и «Чикаго Блэкхоукс».
Ранее главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон призвал общественность не беспокоиться по поводу повреждения Капризова. Он сообщил, что россиянин имеет травму ноги, а его состояние будет оцениваться ежедневно.
В первой игре предсезонки с «Колорадо» Кирилл Капризов отыграл 16 минут 49 секунд и отметился заброшенной шайбой и результативной передачей, завершив игру с показателем полезности «-1».
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