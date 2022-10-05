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Бучневич открыл счёт в матче «Сент-Луис» – «Миннесота». Он отличился в третьей игре подряд

Бучневич открыл счёт в матче «Сент-Луис» – «Миннесота». Он отличился в третьей игре подряд
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В эти минуты в Сент-Луисе (США) на льду арены «Энтерпрайз-центр» проходит матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Миннесоту Уайлд».

Первый период завершился со счётом 2:0 в пользу «Сент-Луиса». Уже в начале второй минуты счёт открыл российский нападающий «синерубашечников» Павел Бучневич, ассистентами которого в результативной атаке выступили Джош Ливо и Роберт Томас. Бучневич отличился в третьем предсезонном матче подряд – ранее он оформлял шайбы в играх с «Коламбус Блю Джекетс» и «Даллас Старз».

А на 12-й минуте «Сент-Луис» удвоил преимущество, и здесь Бучневич уже записал на свой счёт результативную передачу. Завершил эпизод 20-летний канадский форвард «Блюз» Джейк Нейборс.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
05 октября 2022, среда. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
2-й период
3 : 0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Бучневич (Ливо, Томас) – 01:05 (5x5)   2:0 Нейборс (Бучневич, Ливо) – 11:42 (5x4)   3:0 Уокер (Шенн) – 30:18 (5x5)
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