Бучневич открыл счёт в матче «Сент-Луис» – «Миннесота». Он отличился в третьей игре подряд

В эти минуты в Сент-Луисе (США) на льду арены «Энтерпрайз-центр» проходит матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Миннесоту Уайлд».



Первый период завершился со счётом 2:0 в пользу «Сент-Луиса». Уже в начале второй минуты счёт открыл российский нападающий «синерубашечников» Павел Бучневич, ассистентами которого в результативной атаке выступили Джош Ливо и Роберт Томас. Бучневич отличился в третьем предсезонном матче подряд – ранее он оформлял шайбы в играх с «Коламбус Блю Джекетс» и «Даллас Старз».



А на 12-й минуте «Сент-Луис» удвоил преимущество, и здесь Бучневич уже записал на свой счёт результативную передачу. Завершил эпизод 20-летний канадский форвард «Блюз» Джейк Нейборс.