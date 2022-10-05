«Каролина» на выезде уступила «Баффало». У Кочеткова – 26 сейвов

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе «Баффало» отличились Винни Хиностроза, Тейдж Томпсон, Дилан Козенс и Джон-Джейсон Петерка. У «Каролины» забрасывали Джеймисон Рис и Мальте Стрёмвалль.

20-летний центральный форвард «Харрикейнз» Василий Пономарёв провёл на льду 13 минут и 6 секунд и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «-1». Его соотечественник из «Сэйбрз» защитник Илья Любушкин за 18.38 на площадке также очков не набрал.

Ворота «Каролины» в этой игре защищал 23-летний россиянин Пётр Кочетков, отразивший 26 бросков из 30. Его визави из «Баффало» Крэйг Андерсон совершил 23 спасения.