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«Каролина» на выезде уступила «Баффало». У Кочеткова – 26 сейвов

«Каролина» на выезде уступила «Баффало». У Кочеткова – 26 сейвов
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе «Баффало» отличились Винни Хиностроза, Тейдж Томпсон, Дилан Козенс и Джон-Джейсон Петерка. У «Каролины» забрасывали Джеймисон Рис и Мальте Стрёмвалль.

20-летний центральный форвард «Харрикейнз» Василий Пономарёв провёл на льду 13 минут и 6 секунд и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «-1». Его соотечественник из «Сэйбрз» защитник Илья Любушкин за 18.38 на площадке также очков не набрал.

Ворота «Каролины» в этой игре защищал 23-летний россиянин Пётр Кочетков, отразивший 26 бросков из 30. Его визави из «Баффало» Крэйг Андерсон совершил 23 спасения.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
05 октября 2022, среда. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Хиностроза (Скиннер, Томпсон) – 06:59 (5x5)   2:0 Томпсон – 10:52 (5x5)   3:0 Козенс – 18:16 (4x5)   3:1 Рис – 41:45 (5x5)   3:2 Стрёмвалль (Бир) – 42:04 (5x5)   4:2 Петерка – 58:40 (en)
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