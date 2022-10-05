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«Айлендерс» в овертайме победили «Филадельфию». На счету Сорокина 30 сейвов

«Айлендерс» в овертайме победили «Филадельфию». На счету Сорокина 30 сейвов
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В ночь на 5 октября в Филадельфии (США) на льду «Уэллс Фарго-центр» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась со счётом 3:4 (ОТ).

«Флайерз» повели в счёте в меньшинстве на 23-й минуте игры – отличился Скотт Лотон. Однако ближе к концу второго периода «Айлендерс» забросили две шайбы – они на счету нападающих Джоша Бейли и Кейси Сизикаса. В третьем периоде «Филадельфия» снова вышла вперёд, когда Оуэн Типпетт и Таннер Лачински завершили результативные атаки в равных составах, но на 53-й минуте Андерс Ли сравнял счёт.

Судьба победителя определялась в овертайме, где «Айлендерс» вырвали победу на пятой минуте, реализовав большинство. Решающую шайбу забросил Ноа Добсон.

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин отыграл матч полностью и совершил 30 сейвов. Его одноклубник, российский защитник Александр Романов, провёл на льду 19 минут и 40 секунды. При этом за матч он совершил максимальное количество бросков в команде – шесть. Нападающий Никита Сошников отыграл 13 минут 28 секунд, у него два броска.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
05 октября 2022, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Лотон – 22:09 (4x5)   1:1 Бейли (Мартин, Беллоуз) – 36:13 (5x4)   1:2 Сизикас (Бейли, Пелеч) – 38:22 (4x5)   2:2 Типпетт (Хейз, Лотон) – 45:05 (5x5)   3:2 Лачински (Делорье, Браун) – 48:53 (5x5)   3:3 Ли (Нельсон, Пелеч) – 52:19 (5x5)   3:4 Добсон (Бовиллье, Бейли) – 64:52 (4x3)
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