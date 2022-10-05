«Айлендерс» в овертайме победили «Филадельфию». На счету Сорокина 30 сейвов

В ночь на 5 октября в Филадельфии (США) на льду «Уэллс Фарго-центр» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась со счётом 3:4 (ОТ).



«Флайерз» повели в счёте в меньшинстве на 23-й минуте игры – отличился Скотт Лотон. Однако ближе к концу второго периода «Айлендерс» забросили две шайбы – они на счету нападающих Джоша Бейли и Кейси Сизикаса. В третьем периоде «Филадельфия» снова вышла вперёд, когда Оуэн Типпетт и Таннер Лачински завершили результативные атаки в равных составах, но на 53-й минуте Андерс Ли сравнял счёт.



Судьба победителя определялась в овертайме, где «Айлендерс» вырвали победу на пятой минуте, реализовав большинство. Решающую шайбу забросил Ноа Добсон.



Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин отыграл матч полностью и совершил 30 сейвов. Его одноклубник, российский защитник Александр Романов, провёл на льду 19 минут и 40 секунды. При этом за матч он совершил максимальное количество бросков в команде – шесть. Нападающий Никита Сошников отыграл 13 минут 28 секунд, у него два броска.