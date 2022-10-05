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Два очка Бучневича и гол Костина помогли «Сент-Луису» переиграть «Миннесоту»

Два очка Бучневича и гол Костина помогли «Сент-Луису» переиграть «Миннесоту»
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Уже на 2-й минуте матча счёт в игре открыл российский нападающий Павел Бучневич. Ему помогли с пасами Джош Ливо и Роберт Томас. Через 10 минут Бучневич заработал второе очко в матче, отдав голевой пас на Джейка Нейборса. В этом голе ещё результативная передача на счету Ливо. На 31-й минуте преимущество хозяев укрепил Натан Уокер, которого передачей спонсировал Брейден Шенн.

На 47-й минуте игры матча гол для своей команды отыграл Мэйсон Шоу. С передачами ему помогли Марко Росси и Тайсон Джост. Далее забил за хозяев российский форвард Клим Костин на 54-й минуте. Ему же пас отдал Мэттью Хаймор. Последний гол в игре на счету Джоста. На последний минуте матча ему с передачами помогли Шоу и Кален Эддисон.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
05 октября 2022, среда. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Бучневич (Ливо, Томас) – 01:05 (5x5)   2:0 Нейборс (Бучневич, Ливо) – 11:42 (5x4)   3:0 Уокер (Шенн) – 30:18 (5x5)   3:1 Шоу (Росси, Джост) – 46:58 (5x5)   4:1 Костин (Хаймор) – 53:57 (5x5)   4:2 Джост (Шоу, Эддисон) – 59:19 (6x5)
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