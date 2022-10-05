Два очка Бучневича и гол Костина помогли «Сент-Луису» переиграть «Миннесоту»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.



Уже на 2-й минуте матча счёт в игре открыл российский нападающий Павел Бучневич. Ему помогли с пасами Джош Ливо и Роберт Томас. Через 10 минут Бучневич заработал второе очко в матче, отдав голевой пас на Джейка Нейборса. В этом голе ещё результативная передача на счету Ливо. На 31-й минуте преимущество хозяев укрепил Натан Уокер, которого передачей спонсировал Брейден Шенн.



На 47-й минуте игры матча гол для своей команды отыграл Мэйсон Шоу. С передачами ему помогли Марко Росси и Тайсон Джост. Далее забил за хозяев российский форвард Клим Костин на 54-й минуте. Ему же пас отдал Мэттью Хаймор. Последний гол в игре на счету Джоста. На последний минуте матча ему с передачами помогли Шоу и Кален Эддисон.