Гол Павла Дорофеева помог «Вегасу» одолеть «Аризону»

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Аризону Койотс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
За победителей забивали российский нападающий Павел Дорофеев, Зак Хэйс (дважды) и Вильям Карлссон. У гостей отличились Матиас Маччелли, Барретт Хэйтон и Алекс Чиассон.
Ранее состоялся матч между командами «Анахайм Дакс» и «Лос-Анджелес Кингз», в котором сильнее оказались хозяева – 5:4. В составе победителей был один российский защитник – Дмитрий Куликов. Он сумел отметиться голевой передачей.
За хозяев в этом матче забивали Дерек Грант, Макс Джонс (дважды), Павол Регенда и Фрэнк Ватрано. У гостей отличились Габриэль Виларди (дубль), Артур Калиев и Тобиас Бьёрнфот.
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