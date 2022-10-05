Гол Павла Дорофеева помог «Вегасу» одолеть «Аризону»

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Аризону Койотс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.



За победителей забивали российский нападающий Павел Дорофеев, Зак Хэйс (дважды) и Вильям Карлссон. У гостей отличились Матиас Маччелли, Барретт Хэйтон и Алекс Чиассон.

Ранее состоялся матч между командами «Анахайм Дакс» и «Лос-Анджелес Кингз», в котором сильнее оказались хозяева – 5:4. В составе победителей был один российский защитник – Дмитрий Куликов. Он сумел отметиться голевой передачей.



За хозяев в этом матче забивали Дерек Грант, Макс Джонс (дважды), Павол Регенда и Фрэнк Ватрано. У гостей отличились Габриэль Виларди (дубль), Артур Калиев и Тобиас Бьёрнфот.