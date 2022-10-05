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Гол Павла Дорофеева помог «Вегасу» одолеть «Аризону»

Гол Павла Дорофеева помог «Вегасу» одолеть «Аризону»
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В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Аризону Койотс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

За победителей забивали российский нападающий Павел Дорофеев, Зак Хэйс (дважды) и Вильям Карлссон. У гостей отличились Матиас Маччелли, Барретт Хэйтон и Алекс Чиассон.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
05 октября 2022, среда. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 3
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Хэйс (Амадио) – 08:53 (5x5)   2:0 Хэйс (Хаттон, Амадио) – 13:57 (5x5)   2:1 Маччелли (Немет, Хэйтон) – 24:19 (5x5)   2:2 Хэйтон (Гюнтер) – 26:01 (5x5)   3:2 Дорофеев (Маннинен, Хауден) – 52:06 (5x5)   3:3 Чиассон (Хэйтон, Бьюгстад) – 57:45 (5x4)   4:3 Карлссон (Амадио, Пахал) – 58:02 (5x5)

Ранее состоялся матч между командами «Анахайм Дакс» и «Лос-Анджелес Кингз», в котором сильнее оказались хозяева – 5:4. В составе победителей был один российский защитник – Дмитрий Куликов. Он сумел отметиться голевой передачей.

За хозяев в этом матче забивали Дерек Грант, Макс Джонс (дважды), Павол Регенда и Фрэнк Ватрано. У гостей отличились Габриэль Виларди (дубль), Артур Калиев и Тобиас Бьёрнфот.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
05 октября 2022, среда. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
5 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Виларди (Кемпе, Спенс) – 11:06 (5x4)   1:1 Грант (Регенда, Клингберг) – 13:56 (5x5)   1:2 Виларди – 22:16 (5x5)   1:3 Калиев (Грундстрём) – 22:49 (5x5)   2:3 Джонс (Драйсдейл, Грант) – 24:09 (5x5)   2:4 Бьёрнфот (Рой) – 27:47 (5x5)   3:4 Джонс (Грант, Регенда) – 34:44 (5x5)   4:4 Регенда (Грант, Куликов) – 36:48 (5x5)   5:4 Ватрано (Клингберг, Терри) – 40:51 (5x4)
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