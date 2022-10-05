Кожевников: в нынешнем сезоне КХЛ бьём антирекорды посещаемости, меня это шокировало

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников рассказал о причинах низкой посещаемости матчей на старте Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Для меня самый главный показатель — болельщики, именно для них играло и выигрывало наше поколение. Надеюсь, что для них играют и пытаются выигрывать поколения нынешние. Да, в сентябре хоккеисты подарили нам несколько очень приличных матчей. Но вы посмотрите на посещаемость! Если отбросить два сезона с пандемией, в нынешнем сезоне бьём антирекорды. Это больше всего огорчает. Только Минск, Санкт-Петербург и теперь вот Омск с новой ареной собирают за десять тысяч зрителей, у большинства других городов проблемы. О чём тут говорить, если в Москве ЦСКА и СКА начинают главное дерби Запада с полупустыми трибунами? Честно говоря, меня это шокировало.

В чём причины низкой посещаемости? Не думаю, что это связано с общей ситуацией в стране. Почему тот же Санкт-Петербург может привлечь болельщиков, а 15-миллионная Москва — нет? Наверное, причина в том, что уровень хоккея в КХЛ не растёт, остаётся разделение команд на сильные и слабые. Отсюда малая результативность и предсказуемость многих матчей.

Потолок и пол зарплат не работают? На бумаге вроде бы всё работает, на льду — сомневаюсь. Сравните состав, например, лидеров Востока – «Ак Барса» и «Автомобилиста» – с составами аутсайдеров конференции – «Амура» и «Адмирала». Небо и земля! Пятое звено Казани с Лукояновым и Бурмистровым в том же Хабаровске было бы первым — и так далее по списку. Пару дней назад смотрел матч «Ак Барс» — «Амур» и, честно говоря, не понял, как Хабаровск смог в Казани зацепиться за результат. Там у «Амура» самыми острыми были Николишин-младший и Лихачёв, которые в Казани гарантированно играли бы в ВХЛ — в «Барсе». Радует, что у Епанчинцева растут молодые форварды, соперничество с Радуловым, Шипачёвым и Ко они запомнят надолго», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.