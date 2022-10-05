Кожевников о жалобах топ-клубов на травмы: трудно понять людей, которым мало красной икры

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников рассказал, что пока рано критиковать «Ак Барс», и задался вопросом, куда пропали лидеры «Трактора».

«Есть претензии к звёздам «Ак Барса»? Нет, с критикой не спешил бы. Для Шипачёва и его друзей главные матчи будут только весной, сейчас они спокойно вкатываются. В плей-офф при нынешней конкуренции в КХЛ они выйдут вполноги, а вот дальше посмотрим. Думаю, там Казань сможет включиться по полной.

Думаю, постепенно в «Ак Барсе» во всём разберутся. А сейчас время тех тренеров, которые с минимальными игровыми возможностями своих команд дают результат. Много говорят, например, об Андрее Разине и его «Северстали». Меньше — про нашего, «спартаковца», Вадима Епанчинцева, который с составом уровня ВХЛ спокойно цепляет с «Амуром» какие-то очки… При этом Хабаровск играет не от глухой обороны, как соседи из «Адмирала», а пробует радовать болельщиков атакующим хоккеем. Вот этот момент мою красно-белую душу греет.

Дальневосточные клубы смогут попасть в плей-офф? Я за них болею, но опасаюсь, что в плей-офф мы их не увидим. Все последние дни только и слышу жалобы из «Трактора» и «Ак Барса» о том, что в этих клубах травмы и проблемы с составом. Тот же Епанчинцев, когда читает в прессе высказывания Гатиятулина или Знарка, тихо курит в сторонке. Когда перебиваешься с хлеба на воду, трудно понять людей, которым мало красной икры.

Кстати, я не понимаю: что происходит с тем же Челябинском? Почему пропал снайпер Тертышный, которого тот же Епанчинцев в своё время вывел на высший уровень в «Югре»? Где другие лидеры «Трактора» — Ткачёв, Яруллин, Калинин, Бывальцев, Бурдасов? Загадка!» — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.