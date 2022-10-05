«Уже не буду выходить на лёд, это не надо никому». Сёмин — о работе президентом «Сокола»

Президент клуба «Сокол» Александр Сёмин рассказал о первом месяце работы на новой должности.

«Ко всему привыкаешь. Конечно, непросто начинать новый этап в своей жизни. И у меня не так всё легко, как казалось. Когда ты игрок – это одно. Когда оказываешься в роли управляющего – это совсем другое. Но всё нормально, мне нравится. С удовольствием принял эту должность.

Какие мои обязанности в клубе? Я в основном по спортивным вопросам. Потому что где бухгалтерия и где я? Всё равно для меня это трудно. Есть люди, которые берут на себя эту функцию. Но, конечно, мы всё обсуждаем, обговариваем, куда какие затраты, что мы можем выкроить, чтобы подписать нового игрока, вписавшись в бюджет.

Вернусь ли на лёд? С этим уже всё. Если я закончил, значит, закончил. Уже не буду выходить на лёд в качестве действующего хоккеиста. Это не надо ни мне, ни кому-то другому.

Эмоционально сильно отличается руководящая работа от игры в хоккей? Тот же самый хоккей, только выступаю в роли зрителя. Когда ты играешь, то не так сильно волнуешься. А когда сидишь на трибуне и переживаешь за свою команду, особенно в сложные моменты игры, испытываешь гораздо большие эмоции. Выплёскиваешь их гораздо больше. Всё-таки, когда находишься на льду, относишься к этому как к своей работе и воспринимаешь ситуацию более спокойно», – цитируют Сёмина «Известия».

Напомним, 4 сентября этого года бывший игрок НХЛ Александр Сёмин стал президентом красноярского клуба.