КХЛ оштрафовала главного тренера СКА Ротенберга за непристойный жест в матче с ЦСКА

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча московского ЦСКА с питерским СКА и принял решение наложить на главного тренера команды СКА Романа Ротенберга наказание по п.2.7. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ («В отношении cудьи или кого-либо: плюётся или намеренно пачкает кровью, показывает любые непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты») и подвергнуть денежному штрафу.

Главный тренер СКА Ротенберг на послематчевом интервью объяснил свой жест, сжатый кулак, как символ победы в матче.

Питерский клуб по ходу матча отыгрался со счёта 0:2 и вырвал победу в овертайме благодаря голу в пустые ворота Максима Грошева. Питерский СКА с 27 очками занимает первое место в общей таблице КХЛ.