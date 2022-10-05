КХЛ оштрафовала главного тренера СКА Ротенберга за непристойный жест в матче с ЦСКА
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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча московского ЦСКА с питерским СКА и принял решение наложить на главного тренера команды СКА Романа Ротенберга наказание по п.2.7. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ («В отношении cудьи или кого-либо: плюётся или намеренно пачкает кровью, показывает любые непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты») и подвергнуть денежному штрафу.
Главный тренер СКА Ротенберг на послематчевом интервью объяснил свой жест, сжатый кулак, как символ победы в матче.
Питерский клуб по ходу матча отыгрался со счёта 0:2 и вырвал победу в овертайме благодаря голу в пустые ворота Максима Грошева. Питерский СКА с 27 очками занимает первое место в общей таблице КХЛ.
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