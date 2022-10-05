Эксперт НХЛ: было бы разумно не торопить Слафковски с игрой в НХЛ в этом сезоне

Журналист и эксперт НХЛ Майк Морреале оценил перспективы первого номера драфта нападающего «Монреаля» Юрая Слафковски закрепиться в сильнейшей лиге мира.

«Не каждый первый номер драфта может с ходу закрепиться в НХЛ, и, хотя Слафковски имеет рост игрока НХЛ, это не означает, что он готов к суровому сезону из 82 игр. Нет ничего постыдного в том, чтобы провести свой первый профессиональный сезон в АХЛ, приспосабливаясь к маленькому размеру площадки в Северной Америке, наращивая силу и совершенствуя навыки, и всё это при обретении большей уверенности. Я считаю, что было бы разумно не торопить Слафковски с переходом в НХЛ в новом сезоне.

НХЛ — это не лига развития. Эта лига для игроков, которые уже способны играть по-крупному в важные моменты и в стрессовых ситуациях, когда быстрые решения обычно определяют результат. Это было бы огромным требованием для европейского хоккеиста, который ещё не испытал игру среди сильнейших в величайшей хоккейной лиге мира. Я не удивлюсь, если Слафковски проведёт несколько игр в начале сезона за «Канадиенс», но, как мы знаем, это будет первый полный сезон, когда главный тренер Мартен Сан-Луи и генеральный менеджер Кент Хьюз будут работать вместе над перестройкой клуба, которая займёт не менее двух лет.

Зачем торопить перспективного форварда? Вместо этого пусть он учится и развивается в АХЛ, а его контракт новичка откладывается и не вступает в силу до следующего сезона. Этот сценарий также даст молодому игроку шанс в последний раз выступить за Словакию на молодёжном чемпионате мира 2023 года в декабре вместе с соотечественником и перспективным нападающим «Канадиенс» Филипом Мешаром», — цитирует эксперта официальный сайт НХЛ.

Слафковски принял участие в четырёх предсезонных матчах «Монреаля» и набрал одно очко за результативную передачу в матче с «Торонто».