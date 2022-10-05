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«Ак Барс» шуточно представил игроков и тренеров клуба в образе учителей казанской школы

«Ак Барс» шуточно представил игроков и тренеров клуба в образе учителей казанской школы
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Сегодня, 5 октября, в России отмечается День учителя — профессиональный праздник работников сферы школьного образования. Казанский «Ак Барс» шуточно представил своих игроков и тренеров в образе учителей казанской школы.

«В День учителя представим, как бы выглядела школа «Ак Барса». С праздником!» — говорится в сообщении официального телеграм-канала клуба.

Фото: телеграм-канал «Ак Барса»

Фото: телеграм-канал «Ак Барса»

Фото: телеграм-канал «Ак Барса»

Фото: телеграм-канал «Ак Барса»

Казанский клуб после 13 проведённых матчей имеет в своём активе 18 очков и занимает четвёртую строчку в таблице Восточной конференции. Вчера «Ак Барс» уступил в овертайме екатеринбургскому «Автомобилисту» со счётом 4:5 (1:1, 1:0, 2:3, 0:1). Следующий матч казанцы вновь проведут с «Автомобилистом» – 6 октября на «Татнефть-Арене». Начало матча – в 19:30 мск.

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