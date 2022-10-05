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«Амур» расторг контракт с нападающим Монаховым. За четыре матча форвард очков не набрал

«Амур» расторг контракт с нападающим Монаховым. За четыре матча форвард очков не набрал
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Хабаровский «Амур» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Сергеем Монаховым. Клуб в своём официальном телеграм-канале поблагодарил хоккеиста за работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

В составе «тигров» 31-летний форвард провёл четыре матча, в которых не отметился набранными баллами при показателе полезности «-2».

Всего в КХЛ на счету нападающего 418 сыгранных матчей, в которых Монахов набрал 91 очко — забил 40 голов и отдал 51 результативную передачу. Показатель полезности составил «-15». В плей-офф на счету опытного форварда семь матчей, в которых хоккеист набранными баллами не отметился. За свою карьеру Монахов поиграл в таких клубах как СКА, «Северсталь», «Куньлунь» и «Амур».

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