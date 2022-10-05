Гимаев: Кадейкин — креативный центр, они со Шмелёвым набирают обороты

Известный в прошлом защитник, комментатор КХЛ ТВ Сергей Гимаев высоко оценил игру вратаря «Салавата Юлаева» в последних матчах и отметил звено Александра Кадейкина.



«Кареев неплохо играл во всех матчах, но при нём «Салават» проигрывал. Мы видим, что первая победа придала ему уверенности. Сейчас он поверил в себя, а игроки стараются ему помочь. Все делают одно дело, да и Кареев почувствовал кураж после первого «сухаря». Считаю, что Андрей неплохо играл в тех матчах. Не скажу, что он ошибался. Ему просто не везло.



Что касается звена Кадейкина, то Александр – лидер команды. От него ждут атакующих действий и набранных очков. Кадейкин начал сезон не так ровно, как хотелось бы, но сейчас он набирает обороты. Как и в прошлом году, он играет с Шмелёвым, и это даёт результат в плане сыгранности. Есть моменты, когда ты знаешь, как будет действовать твой партнёр. Кадейкин – один из креативных центров. Неудивительно, что он набирает очки. Мы ожидали этого от него с первых матчей, но здорово, что он делает это сейчас. В прошлом сезоне с ними в тройке играл Кулёмин, сейчас Бочаров. Кулёмина поставили с Хмелевски, и эти перестановки также сработали.



Уже в прошлом году у Кадейкина и Шмелёва был тест. Когда финны уехали во время плей-офф, они выходили в качестве первого звена. Сразу заменить финскую тройку не получится, и неизвестно, получится ли вообще в этом сезоне. Сейчас звено Кадейкина играет результативно, но регулярный чемпионат длится 68 матчей. К тому же, как мы помним, на финскую тройку выливалось достаточно много негатива за её игру в плей-офф. У «Салавата» неполный комплект легионеров. Хмелевски играет – здорово, а вот Хо-Сэнг получил травму. Неизвестно, как бы он сейчас действовал. Мёрфи в какой-то степени заменил Ларсена, но у уфимцев есть легионерские вакансии, которые можно закрыть», — сказал Гимаев в интервью «Чемпионату».

Кареев стал первым голкипером в истории «Салавата Юлаева» в КХЛ, которому удалось отыграть «на ноль» в трёх матчах подряд. Кадейкин в текущем сезоне набрал 11 (1+10) очков, Шмелёв отметился 12 (6+6) результативными баллами. Нападающие занимают первые два места в списке бомбардиров «Салавата Юлаева».