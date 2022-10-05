Официальный сайт НХЛ: Овечкин завершит карьеру в статусе лучшего снайпера за всю историю

Журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен поделился мнением о том, сколько голов в нынешнем сезоне забьёт российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

«17 сентября Овечкину исполнилось 37 лет. Горди Хоу и Джонни Буцик — единственные игроки в истории НХЛ, которые забивали не менее 40 голов за сезон после того, как им исполнилось 37. В прошлом сезоне Овечкин стал самым возрастным игроком, забившим 50 голов. Почему же он должен тормозить сейчас? Он в отличной форме. Поскольку в прошлом сезоне «Кэпиталз» вылетели в первом раунде плей-офф, у него было долгое межсезонье, чтобы тренироваться, полное межсезонье, чтобы делать всё, что он обычно делает. У него была такая же ситуация и в прошлом сезоне — и он забил 50 голов. Я не сомневаюсь, что он сможет сделать это снова. Но я буду консервативен и скажу, что в этом сезоне Овечкин забьёт 45 голов.

У Овечкина 780 голов в НХЛ. Думаю, он станет третьим игроком, достигшим отметки в 800 очков, и он сделает это до 1 января. Это означает, что он забьёт 20 голов в первых 39 матчах «Вашингтона». График у «Кэпиталз» благоприятный. Овечкин будет разгоняться по мере приближения плей-офф, а это значит, что 25 голов в последних 43 матчах вполне достижимы. Ему нужно забивать в среднем 28,5 голов за сезон за последние четыре года контракта, чтобы догнать Гретцки. Если он забьёт 45 голов в этом сезоне, то будет отставать на 69 голов, что означает в среднем 23 гола за сезон.



Овечкин завершит карьеру в статусе лучшего снайпера НХЛ за всю историю», — говорится в сообщении.