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Стала известна зарплата главного тренера СКА Романа Ротенберга

Стала известна зарплата главного тренера СКА Романа Ротенберга
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Стала известна заработная плата главного тренера санкт-петербургского СКА Романа Ротенберга. Как отмечает «Спорт-экспресс», официально наставник получает 1 млн рублей за сезон.

Ранее Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги оштрафовал 41-летнего Ротенберга на 300 тыс. рублей за провокационный жест после встречи регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА.

Напомним, российский специалист возглавил СКА в январе 2022 года. В прошлом сезоне под руководством Ротенберга санкт-петербургская команда добралась до финала плей-офф Западной конференции.

Напомним, 3 октября в Москве состоялось первое в сезоне армейское дерби между ЦСКА и СКА. Гости одержали победу в овертайме со счётом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0).

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