Сайт НХЛ: смелое предсказание — Кузнецов выиграет гонку ассистентов в новом сезоне НХЛ

Журналисты официального сайта НХЛ выпустили топ самых смелых предсказаний о каждой из команд лиги на будущий сезон. В список попало сразу несколько предсказаний о российских хоккеистах.
Так, по мнению североамериканских журналистов, центральный нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов выиграет гонку ассистентов в сезоне-2022/2023. Обозреватели прогнозируют российскому форварду «столичных» не менее 80 результативных передач.
Кроме того, журналисты считают, что нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко в дебютном сезоне станет лучшим снайпером клуба. Обозреватели поставили планку в 35+ заброшенных шайб для российского форварда.
Отметим также и интересное предсказание по форварду «Торонто Мэйпл Лифс» Остону Мэттьюсу. По мнению журналистов, американец будет лидером НХЛ по числу заблокированных бросков (80+).
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