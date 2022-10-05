Билялетдинов о провальной игре Шипачёва: не нужно делать какие-то выводы, нужно потерпеть

Советник исполнительного директора «Ак Барса» по хоккейной вертикали Зинэтула Билялетдинов поделился мнением о ситуации с нападающим Вадимом Шипачёвым. Российский форвард подвергается критике за невыразительную игру на старте регулярного чемпионата. Шипачёв сыграл в 13 встречах, записав на свой счёт лишь 5 (3+2) баллов.

«Как раскрепостить Шипачёва в такой ситуации? Он взрослый игрок, хороший мастер. Пока не получается, но он с этим справится, это вопрос времени, нужно только потерпеть. Не нужно делать какие-то выводы, игрок всегда много забивал и отдавал. Мы его знаем как прекрасного хоккеиста и замечательного человека, и он переживает даже больше кого-либо. Я в него верю, убеждён, что всё будет нормально и у него, и у нас.



Общался ли я лично с ним? Есть тренеры, которые общаются. У меня тоже есть рамки, я не могу позволить себе всё, что делал раньше. Просто по-человечески мы общаемся, конечно, это очень приятно, я со всеми готов разговаривать. И вообще я очень рад, что пришёл в команду, получаю огромное удовольствие, большие эмоции. Даже сам не ожидал, что у меня будут такие чувства.



Неужели не ожидал? Ну, был такой разрыв, потом меня долго не было. Это мой родной дом? Согласен. И я хочу сказать спасибо всем, потому что приняли меня очень хорошо. Чувство неожиданности было, я знал, что ко мне хорошо относятся, но чтобы так хорошо — это удивило. Благодарю всех. Где бы я ни появлялся, всегда было большое внимание, все говорят спасибо. Мне очень приятно, что годы, которые я проработал в «Ак Барсе», не прошли зря», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».