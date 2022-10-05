«На него обижаться не надо». Билялетдинов объяснил грубую игру Радулова в сезоне

Советник исполнительного директора «Ак Барса» по хоккейной вертикали Зинэтула Билялетдинов поделился мнением о грубой игре нападающего казанцев Александра Радулова. В нынешнем сезоне опытного российского форварда много критикуют за недисциплинированное поведение, за толчки соперников.

«Как сейчас участвую в жизни команды? Я участвую, но не так плотно, как вы сказали. Стараюсь помочь: если возникают какие-то вопросы от ребят, я даю рекомендации. На всех собраниях я присутствовать не могу, это и не нужно. Но основные моменты, которые нужно поправить, а они всегда возникают, мы всегда стараемся обсудить, прийти к общему мнению. Пытаюсь помочь как могу. Но и преувеличивать мою роль нельзя, потому что тренеры должны сами определять игру. Помощь нужна, но нельзя давить на них. В лёгком вопросе можно помочь, подсказать, а глубоко влезать уже сложновато.

Александра Радулова критикуют за эмоции, толчки соперников, насколько такие его действия уместны? Ну, конечно, не совсем уместны, эмоции иногда перехлёстывают. Мы это понимаем, ведём с ним разговоры, говорим, что где-то нужно успокоиться. Но наши ребята к этому уже привыкли. Он возмущается не только когда соперник что-то сделал, но и когда сам ошибается. Обижается на себя, выплёскивает эмоции. Поэтому на него обижаться не надо, это очень хороший спортсмен, старается трудиться честно и сделать всё, чтобы выиграть. Проигрывать никому не хочется, но нам всем нужно поправить свою игру и терпение», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».