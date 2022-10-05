Тренер детской команды ударил юного хоккеиста клюшкой. Ребёнку пришлось обращаться к врачу

В Москве произошёл неприятный инцидент, связанный с восьмилетним хоккеистом. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», детский тренер ударил юного игрока клюшкой после тренировки — «в воспитательных целях».
Инцидент произошёл днём 4 октября в ледовом дворце на Заповедной улице. Второклассник Роман принимал участие в тренировке, однако ему никак не удавалось справиться с одним из упражнений. Тренер команды, Сергей Ортиков, был настолько недоволен работой мальчика, что в какой-то момент ударил его клюшкой по бедру.
Удар получился таким сильным, что юному хоккеисту пришлось обратиться в травмпункт. Через пару часов после этого отец восьмилетнего игрока направился в полицию, где написал заявление на тренера. В полиции приняли заявление и уже начали проверку.
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