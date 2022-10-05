Как стало известно «Чемпионату», 30-летний российский нападающий Сергей Шумаков подписал контракт с «Трактором» до конца сезона-2022/2023.

Отметим, что в ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

Напомним, минувший сезон нападающий провёл в «Автомобилисте». За екатеринбургский клуб Шумаков принял участие в 38 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых он забросил 10 шайб и отдал 15 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 25 баллов. В плей-офф команда не прошла.

В КХЛ российский нападающий также выступал за «Сибирь», ЦСКА и «Авангард». Всего в лиге Шумаков отыграл 508 матчей, в которых набрал 285 (137+148) результативных баллов при общем показателе полезности «+71».