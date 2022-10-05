Словацким хоккеистам из КХЛ ещё не разрешили представлять сборную на официальном уровне

Стал известен текст протокола Словацкой федерации хоккея об игроках, выступающих в КХЛ. Почти месяц назад, 8 сентября, состоялось заседание исполкома ФХС, на котором обсуждалась судьба словаков из Континентальной хоккейной лиги. Как оказалось, официального решения по ним ещё не принято, сообщает Sport Aktuality.



В день собрания профсоюз направил в СМИ заявление о разрешении вызывать игроков в национальную сборную. Тогда Бранислав Семанчик, один из членов Исполнительного комитета ФХС, сообщил, что на собрании не проводится голосование, а только обсуждается вопрос. Проблему должны обсудить на следующем заседании Исполнительного комитета, где будут присутствовать все участники.



Один из членов Исполнительного комитета ФХС, Михал Гандзуш, решил уйти со своего поста из-за мнения профсоюза. Профсоюз же опубликовал протокол собрания, на котором из девяти членов Исполнительного комитета не присутствовали двое.

«Гандзуш попросил членов Исполнительного комитета обсудить тему словацких хоккеистов в КХЛ и последующего их вызова в сборную. Гандзуш заявил, что было бы уместно высказать своё мнение по упомянутой теме.



Впоследствии все присутствующие члены Исполнительного комитета прокомментировали эту тему, и все они согласились, что голосования по ней не будет — все лишь выскажут своё мнение. Возможное голосование о запрете представлять словацкий хоккей игроков, работающих в КХЛ, будет решаться только в присутствии всех членов Исполнительного комитета.



Из-за внимания СМИ к рассматриваемой теме члены Исполнительного комитета согласились, что пока мнение будет отправлено в Федерацию хоккея Словакии как мнение большинства членов Исполнительного комитета, а в случае иной позиции отдельных членов организации они сообщат своё мнение отдельно», — говорится в сообщении.

Хотя голосования по рассматриваемому вопросу на общем собрании не было, так как, согласно протоколу, мнение отражает позицию большинства, голосование, вероятно, не обернулось бы иначе. Кроме Михала Гандзуша, ни один из членов Исполнительного комитета не выразил мнения, противоположного заявленному в заключении профсоюза.

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