Яшкин: с кем ни разговаривал — все чешские хоккеисты хотят вернуться в Россию

Иностранный нападающий СКА Дмитрий Яшкин высказался о чешских хоккеистах, которые покинули Континентальную хоккейную лигу. Форвард поделился информацией о том, что ряд его соотечественников хотят вернуться в Россию. Кроме того, Яшкин прокомментировал цели СКА на текущий сезон КХЛ.



«Не читаю особо, если кто‑то что‑то там говорит. Думаю, чехи не приехали по семейным обстоятельствам, у кого‑то дети родились, у кого ещё что. Было много вопросов, на которых не было ответов. С кем я ни разговаривал — все хотят вернуться.



Любой результат, кроме победы в КХЛ, будет считаться провалом. У нас одна цель: весь год, несмотря на результаты, нам нужно подводить себя под плей‑офф и борьбу за Кубок Гагарина», — приводит слова Яшкина «Матч ТВ».

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