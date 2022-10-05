Форвард минского «Динамо» Пакетт за полторы минуты забил в чужие и в свои ворота

Нападающий минского «Динамо» Седрик Пакетт за полторы минуты матча с «Витязем» (5:3) забросил шайбу в свои и в чужие ворота.

На 58-й минуте канадский форвард при игре «шесть на пять» забросил стильную шайбу, сократив отставание до минимума — 3:4.

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Через полторы минуты Пакетт не разобрался в средней зоне и послал шайбу в пустые ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало подольский «Витязь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3 (0:0, 2:1, 3:2).