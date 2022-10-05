Р. Ротенберг: Глотов рад, что вернулся в СКА. Вы точно больше не увидите вальяжных игроков

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу команды в матче со «Спартаком» (5:1).

«Глотов после перехода из «Сочи» значительно улучшил игру на вбрасываниях? Мы подняли Глотову эмоциональный фон, психологию. Он очень обрадовался, что вернулся к нам обратно, он хотел этого уже давно. На тот момент мы сделали всё правильно, но тогда была другая ситуация, и это было очень давно. Он получил серьёзный опыт, играл в другой организации, играл очень много. Получил много игровой практики.

Мы тренируем вбрасывания, тренируем подборы, но я считаю, что вбрасывания в первую очередь – это психология. Вырвать шайбу как угодно – техникой, желанием. Главное – держать этот уровень. Будем дальше это отрабатывать, мы много играем с шайбой, для нас вбрасывания очень важны. Сегодня были моменты, когда соперник превосходил по вбрасываниям, нас это не устраивало. Нам нужно дальше продолжать отрабатывать этот компонент. Мы постоянно это делаем. У нас много ребят – Яшкин может встать на вбрасывание, Моисеев на подходе. Если у кого-то идёт игра, мы готовим многих ребят, чтобы можно было их менять. Вместе обсуждаем, какие точки выбирать, но игроки сами на месте решают.

Слово «вальяжно» нам не подходит. Мы это видели в первом периоде с ЦСКА. Будем работать, добавлять. В нас верит много наших людей, болельщиков, мы не можем их подвести. Приходится это корректировать. Вы точно больше никогда не увидите вальяжных игроков СКА», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.