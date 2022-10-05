Главный тренер «Спартака» высказался после крупного поражения в матче со СКА

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал поражение в матче со СКА.

«Хорошая игра, соперник держал очень хороший темп все 60 минут. В начале игры ещё успевали за соперником, но в конце второго они уже полностью перехватили инициативу. Физически СКА выглядит намного сильнее, что сейчас об этом говорить? Матч уже сыгран, надо делать правильные выводы, анализировать, разговаривать с ребятами и готовиться дальше.

Модель игры в неравных составах подбираем от соперника. Смотрим, как соперник играет в меньшинстве — когда активно двумя, когда ромбом, когда 1-1-2, много разных вариантов. Подстраиваемся под противника, чтобы пользоваться плюсами.

Нет, не слишком сильно эксплуатируем лидеров. Начало сезона, был выходной, есть силёнки. Сейчас будут игры через день — тяжеловато. Но подстроимся, будем тренировочный процесс делать специально, чтобы где-то сэкономить силы. Команда должна быть готова на 100% вне зависимости от того, пятый это матч на выезде или переезд.

Хоккей — травматичный вид спорта. Травмы всегда будут присутствовать. Так сложилось, что сейчас много травмированных. Принс и Ручкин довольно на долгий срок выпали, а у Цыплакова и Кугрышева лёгкие травмы. Со дня на день ждём их, но будет решать доктор. Нам самое главное, чтобы игрок был готов на 100%. Раньше выпустить страшно, потому что вылетит не на три-четыре дня, а на три-четыре недели. Надо потерпеть. Вишневский тоже день ото дня, думаем, в ближайшее время он проведёт первую тренировку с командой, возможно, завтра. День на день не приходится, очень тяжело сказать. Может быть, Вишневский где-то рановато вышел. Но мы разговариваем с игроками об их самочувствии. Разговаривали с доктором, может быть, где-то мы поторопились. После игры у него поднялась опять температура. Но он чувствовал себя хорошо, дал добро, мы были не против», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.