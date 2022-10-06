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«Каролина» объявила о расставании с российским защитником Григорием Дроновым

«Каролина» объявила о расставании с российским защитником Григорием Дроновым
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«Каролина Харрикейнз» расторгла контракт с 24-летним защитником Григорием Дроновым, сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что стороны договорились о расставании по обоюдному согласию.

Напомним, 4 октября «Каролина» объявила о договорённости с россиянином по однолетнему контракту.

В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги защитник принял участие в шести матчах, отдав одну голевую передачу. В плей-офф Дронов провёл 24 встречи и стал вторым защитником команды по результативности, заработав 14 (5+9) баллов при общей полезности «+9».

Защитник выступал за «Магнитку» с 2016 года. Всего в КХЛ он провёл 257 матчей, в которых набрал 60 (13+47) очков и заработал показатель полезности «+15».

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