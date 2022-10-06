«Каролина» объявила о расставании с российским защитником Григорием Дроновым
Поделиться
«Каролина Харрикейнз» расторгла контракт с 24-летним защитником Григорием Дроновым, сообщается на официальном сайте клуба.
Отмечается, что стороны договорились о расставании по обоюдному согласию.
Напомним, 4 октября «Каролина» объявила о договорённости с россиянином по однолетнему контракту.
В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги защитник принял участие в шести матчах, отдав одну голевую передачу. В плей-офф Дронов провёл 24 встречи и стал вторым защитником команды по результативности, заработав 14 (5+9) баллов при общей полезности «+9».
Защитник выступал за «Магнитку» с 2016 года. Всего в КХЛ он провёл 257 матчей, в которых набрал 60 (13+47) очков и заработал показатель полезности «+15».
Комментарии
- 6 октября 2022
-
01:19
-
01:02
-
00:24
- 5 октября 2022
-
23:43
-
23:03
-
22:46
-
22:40
-
22:33
-
22:25
-
22:19
-
22:16
-
21:46
-
21:32
-
21:08
-
20:57
-
20:35
-
19:59
-
19:29
-
18:59
-
18:26
-
18:25
-
17:58
-
17:34
-
17:22
-
16:56
-
16:26
-
15:46
-
15:24
-
14:30
-
14:07
-
13:51
-
13:34
-
13:09
-
12:31
-
12:04
Партнерский контент