Главный тренер «Спартака» рассказал о настрое хоккеистов, обменянных из СКА на Никишина

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал поражение в матче со СКА.

«Капитанство всегда стимулирует любого игрока. Если он выводит команду, он должен быть лидером, доказывать игрой. Видно, что Хохлачёв сегодня старался, были моменты, но свои моменты нужно забивать. А так молодец. Сегодня минут 30 играли хорошо, но не выдержали темп СКА. Стали терять концентрацию, допускать ошибки.

Заседа и так получает особое доверие. Он старается, мы следим за всеми игроками, кто играет в «Химике». Он забил семь голов за восемь игр, мы тренерским штабом приняли решение вызвать его, дать шанс. Чтобы получить вызов в первую команду, надо быть выше других в фарм-клубе. Заседа это заслужил и доказывает игрой, два матча — два гола. Рады видеть таких голодных игроков, которые хотят забить в каждой игре. Будет ещё ротация, будем дальше работать.

Был ли особый настрой у ребят, которых обменяли из СКА на Никишина? Настрой всегда против бывшей команды другой. Ребята были настроены, все с начала игры были заряжены. Про прогресс рано говорить, начало сезона. Будем смотреть дальше. Мы даём шанс ребятам развиваться. Ради бога, доказывайте игрой, никто искусственно не будет держать игрока, занимать место. Команде нужно давать результат, если игрок заслуживает места, он его получает. От спортивного интереса никуда не деться.

Никишина мы хорошо знаем, он же был у нас. Ради бога, я всегда рад, когда игроки растут», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.