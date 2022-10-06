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Селихов болел за «Спартак», чирлидерша села на шпагат на льду. Лучшие фото победы СКА

Селихов болел за «Спартак», чирлидерша села на шпагат на льду. Лучшие фото победы СКА
Группа поддержки «Спартака»
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5 октября в Москве на льду арены «Мегаспорт» в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА крупно обыграл «Спартак». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Романа Ротенберга.

На матче присутствовал голкипер футбольного «Спартака» Александр Селихов, а также известный дрессировщик Эдгард Запашный.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу команды в матче со «Спартаком» (5:1).

«Понимали, что «Спартак» хорошо обороняется, учитывали это при подготовке, как и наши ошибки в матче с ЦСКА. Ребята молодцы, выполнили установку, выиграли. К сожалению, допустили ошибки, в большинстве не забили. Продолжаем работать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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