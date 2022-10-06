Селихов болел за «Спартак», чирлидерша села на шпагат на льду. Лучшие фото победы СКА

5 октября в Москве на льду арены «Мегаспорт» в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА крупно обыграл «Спартак». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Романа Ротенберга.
На матче присутствовал голкипер футбольного «Спартака» Александр Селихов, а также известный дрессировщик Эдгард Запашный.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу команды в матче со «Спартаком» (5:1).
«Понимали, что «Спартак» хорошо обороняется, учитывали это при подготовке, как и наши ошибки в матче с ЦСКА. Ребята молодцы, выполнили установку, выиграли. К сожалению, допустили ошибки, в большинстве не забили. Продолжаем работать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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