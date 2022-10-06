Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко переведён в состав «Кливленд Монстерз»

Нападающий клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко покинул тренировочный лагерь команды. Об этом сообщает официальный сайт клуба.



22-летний Марченко продолжит подготовку к новому сезону в составе фарм-клуба «синих мундиров» – выступающего в АХЛ «Кливленд Монстерз». Вместе с россиянином в «Кливленд» отправились нападающий Карсон Мейер и защитник Джейк Кристиансен. А 29-летний швед Виктор Раск, в ходе предсезонки поучаствовавший в трёх играх и записавший в актив один ассист, покинул клуб по истечении пробного контракта.



В ночь на 29 сентября Кирилл Марченко отличился за «Коламбус» в предсезонном матче с «Баффало», на 14-й минуте завершив результативным броском атаку с участием Микаэля Пюухтии и Йоона Луото.