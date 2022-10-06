Кочетков и Пономарёв вернулись в фарм-клуб «Каролины» в АХЛ

23-летний российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков и 20-летний нападающий Василий Пономарёв продолжат выступать за «Чикаго Вулвз» в АХЛ. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Вместе с двумя россиянами в составе фарм-клуба «Харрикейнз» подготовку к сезону продолжат ещё шесть хоккеистов – Закари Савченко, Ноэль Гунлер, Джеймисон Рис, Мальте Стрёмвалль, Туукка Тиексола и Анттони Хонка. Также 6 октября стало известно о том, что «Каролина» расторгла контракт с 24-летним защитником Григорием Дроновым.
В июне этого года Кочетков и Пономарёв стали обладателями Кубка Колдера. «Чикаго Вулвз» в финальной серии плей-офф АХЛ одержал уверенную победу над «Спрингфилд Тандербёрдз» (фарм-клубом «Сент-Луиса») со счётом 4-1. «Вулвз» стали чемпионами АХЛ в третий раз в своей истории (ранее они добивались успеха в 2002 и 2008 годах).
Вратарь Кочетков сыграл в плей-офф шесть матчей и одержал пять побед при двух шат-аутах (95,0% отражённых бросков, 1,62 коэффициент надёжности). Нападающий Пономарёв провёл в плей-офф 18 матчей и набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «+7».
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