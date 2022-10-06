«Рейнджерс» и «Бостон» забили 9 голов на двоих, у Панарина «-3»

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 5:4.

За «Бостон» отличились Джейк Дебраск, Павел Заха, Давид Пастрняк и Давид Крейчи. Майк Ралли.

В составе «Рейнджерс» забивали Мика Зибанеджад (дважды) и Каапа Какко (дважды). Российский нападающий Артемий Панарин завершил матч с коэффициентом полезности «-3». Форвард Виталий Кравцов завершил матч с коэффициентом полезности «-2».

Новый сезон НХЛ стартует 7 октября. В первом матче регулярного чемпионата «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс». Всего в регулярном чемпионате пройдёт 1312 матчей.

В следующем матче «Рейнджерс» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Бостон» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз».