Доброшрифт Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Рейнджерс» и «Бостон» забили 9 голов на двоих, у Панарина «-3»

«Рейнджерс» и «Бостон» забили 9 голов на двоих, у Панарина «-3»
Комментарии

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 5:4.

За «Бостон» отличились Джейк Дебраск, Павел Заха, Давид Пастрняк и Давид Крейчи. Майк Ралли.

В составе «Рейнджерс» забивали Мика Зибанеджад (дважды) и Каапа Какко (дважды). Российский нападающий Артемий Панарин завершил матч с коэффициентом полезности «-3». Форвард Виталий Кравцов завершил матч с коэффициентом полезности «-2».

Новый сезон НХЛ стартует 7 октября. В первом матче регулярного чемпионата «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс». Всего в регулярном чемпионате пройдёт 1312 матчей.

В следующем матче «Рейнджерс» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Бостон» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
06 октября 2022, четверг. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Зибанеджад (Крайдер, Труба) – 00:27 (5x5)   1:1 Дебраск (Маклафлин, Райлли) – 02:27 (5x5)   2:1 Зибанеджад (Джонс, Трочек) – 18:08 (5x4)   3:1 Какко (Бартковски) – 19:15 (5x5)   3:2 Заха – 20:36 (5x5)   3:3 Пастрняк (Крейчи, Заха) – 28:09 (5x5)   3:4 Крейчи (Пастрняк, Заха) – 35:46 (5x5)   4:4 Какко (Гайек, Лафренье) – 46:49 (5x5)   4:5 Райлли (Пастрняк) – 52:10 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022