Доброшрифт Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Два очка Овечкина и ассист Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Детройт»

Два очка Овечкина и ассист Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Детройт»
Комментарии

В ночь на 6 октября в Вашингтоне на льду «Кэпитал Уан-Арены» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась со счётом 4:2.

Команды обменялись шайбами в первом и втором периодах. Оба раза «Детройт» выходил вперёд. На девятой минуте отличился Тайлер Бертуцци, на что «Кэпиталз» в конце периода ответили шайбой Коннора Макмайкла. Ассистировал ему российский нападающий Александр Овечкин. На 28-й минуте Бертуцци добавил к голу результативную передачу, тогда как шайбу забросил Майкл Расмуссен. Но на 34-й минуте Ник Дженсен снова сделал счёт равным.

Развязка наступила в концовке игры. На 58-й минуте ещё один российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дилан Строум ассистировали Коннору Брауну, а ближе к финальной сирене точку поставил Александр Овечкин.

Александр провёл на льду 19 минут и 14секунд. Всего за матч он совершил четыре броска по воротам финна Вилле Хуссо. Евгений Кузнецов отыграл 19 минут и 5 секунд (на его счету пять бросков), а защитник Дмитрий Орлов – 21 минуту и 26 секунды (дважды угрожал воротам «Детройта»).

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
06 октября 2022, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Бертуцци (Расмуссен, Задина) – 08:09 (5x3)   1:1 Макмайкл (Овечкин, Эллер) – 19:37 (5x5)   1:2 Расмуссен (Бертуцци) – 27:42 (5x5)   2:2 Дженсен (Макмайкл, Шири) – 33:45 (5x5)   3:2 Браун (Строум, Кузнецов) – 57:33 (5x4)   4:2 Овечкин (Карлсон, Фехервари) – 59:06 (en)
«Разъярённый бросок и элитные размеры». Овечкин вошёл в число лучших хоккеистов XXI века «Разъярённый бросок и элитные размеры». Овечкин вошёл в число лучших хоккеистов XXI века
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022