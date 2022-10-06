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Голевая Кузьменко помогла «Ванкуверу» переиграть «Эдмонтон»

Голевая Кузьменко помогла «Ванкуверу» переиграть «Эдмонтон»
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В Абботсфорде (Канада) на стадионе «Абботосфорд-центр» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

За команду победителей забивали Нильс Хёгландер, Таннер Пирсон, Конор Гарланд и дважды Элиас Петтерссон. А за гостей голами отметились Коннор Макдэвид, Зак Хайман, Джеймс Хэмблин и Райан Ньюджент-Хопкинс.

Примечательно, что одну из голевых передач команды победителей отдал российский нападающий Андрей Кузьменко. Также за хозяев ещё играл российский форвард Василий Подколэин, у которого показатель эффективности «+1», а россиянин Дмитрий Сfморуков из «Эдмонтона» заработал показатель эффективности «-1».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
06 октября 2022, четверг. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Хёгландер (Экман-Ларссон, Гарланд) – 17:14 (5x5)   1:1 Макдэвид (Нурс) – 27:05 (5x5)   1:2 Хайман (Ниемеляйнен) – 34:03 (4x5)   2:2 Пирсон (Хьюз, Хорват) – 35:10 (5x4)   3:2 Гарланд – 41:52 (4x4)   3:3 Хэмблин (Макдэвид, Ниемеляйнен) – 42:20 (4x5)   4:3 Петтерссон (Хорват, Экман-Ларссон) – 43:58 (5x4)   4:4 Ньюджент-Хопкинс (Мюррей) – 46:16 (5x5)   5:4 Петтерссон (Хьюз, Кузьменко) – 49:45 (5x4)

Ранее состоялся матч между командами «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз», в котором сильнее оказались хозяева – 2:1. В состава команд было сразу три россиянина. У хозяев голкипер Александр Георгиев совершил 30 сейвов, а форварда Валерий Ничушкин заработал показатель эффективности «-1». Денис Гурьянов из гостевой команды очков не набрал.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
06 октября 2022, четверг. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 1
Даллас Старз
Даллас
0:1 Дамиани (Кивиранта, Хэнли) – 24:27 (5x5)   1:1 О'Коннор (Майерс) – 52:36 (5x5)   2:1 Рантанен (Жирар, Тэйвз) – 57:42 (5x5)
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