Голевая Кузьменко помогла «Ванкуверу» переиграть «Эдмонтон»

В Абботсфорде (Канада) на стадионе «Абботосфорд-центр» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4.
За команду победителей забивали Нильс Хёгландер, Таннер Пирсон, Конор Гарланд и дважды Элиас Петтерссон. А за гостей голами отметились Коннор Макдэвид, Зак Хайман, Джеймс Хэмблин и Райан Ньюджент-Хопкинс.
Примечательно, что одну из голевых передач команды победителей отдал российский нападающий Андрей Кузьменко. Также за хозяев ещё играл российский форвард Василий Подколэин, у которого показатель эффективности «+1», а россиянин Дмитрий Сfморуков из «Эдмонтона» заработал показатель эффективности «-1».
Ранее состоялся матч между командами «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз», в котором сильнее оказались хозяева – 2:1. В состава команд было сразу три россиянина. У хозяев голкипер Александр Георгиев совершил 30 сейвов, а форварда Валерий Ничушкин заработал показатель эффективности «-1». Денис Гурьянов из гостевой команды очков не набрал.
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