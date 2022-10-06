Лучший снайпер «Далласа» Робертсон подписал с клубом новый контракт на $ 31 млн

Нападающий «Даллас Старз» Джейсон Робертсон подписал четырёхлетний контракт с клубом на $ 31 млн ($ 7,75 млн в год), сообщает официальный сайт клуба.
В прошлом регулярном сезоне НХЛ 23-летний нападающий забил 41 гол и сделал 38 результативных передач, набрав 79 очков в 74 играх. Робертсон в сезоне-2021/2022 был одним из лучших игроков команды вместе с ветераном Джо Павелски и Роопе Хинцем. В сумме они набрали 232 очка, что стало вторым результатом в истории франшизы для трио.
«Джейсон — неотъемлемая часть настоящего и будущего нашей команды, и мы очень рады, что он будет с нами в течение следующих четырёх лет. С тех пор как его выбрала наша организация, он неустанно работал над тем, чтобы каждый день становиться лучше. Его умение забивать голы и игровой интеллект — это лишь некоторые из огромных преимуществ, которые он привносит в нашу команду. Он один из лучших молодых игроков НХЛ, и мы надеемся, что он продолжит прогрессировать», — цитирует генерального менеджера «Старз» Джима Нилла официальный сайт клуба.
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