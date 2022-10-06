Клуб юниорской лиги убрал из-под сводов арены свитер бывшей звезды НХЛ из-за секс-скандала

Хоккейный клуб «Руан-Норанда», представляющий юниорскую лигу Квебека, принял решение убрать свитер бывшего хоккеиста команды Майка Рибейро из-под свода домашней арены клуба. Такое решение руководство клуба приняло после обвинений игрока в сексуальном насилии, сообщает RDS.
Рибейро стал первым игроком в истории клуба, чей номер был выведен из обращения. Нападающий провёл в команде два сезона, набрав 125 и 167 очков соответственно.
В НХЛ хоккеист выступал за «Монреаль», «Даллас», «Вашингтон», «Финикс» и «Нэшвилл». Всего в сильнейшей лиге мира он провёл 1074 матча и набрал 793 (228+565) очка. Является бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира 2000 года в составе сборной Канады. Форвард принимал участие в матче звёзд НХЛ в 2008 году.Также хоккеист попадал в различные скандалы, в том числе лечился от наркозависимости.
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