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Клуб юниорской лиги убрал из-под сводов арены свитер бывшей звезды НХЛ из-за секс-скандала

Клуб юниорской лиги убрал из-под сводов арены свитер бывшей звезды НХЛ из-за секс-скандала
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Хоккейный клуб «Руан-Норанда», представляющий юниорскую лигу Квебека, принял решение убрать свитер бывшего хоккеиста команды Майка Рибейро из-под свода домашней арены клуба. Такое решение руководство клуба приняло после обвинений игрока в сексуальном насилии, сообщает RDS.

Рибейро стал первым игроком в истории клуба, чей номер был выведен из обращения. Нападающий провёл в команде два сезона, набрав 125 и 167 очков соответственно.

В НХЛ хоккеист выступал за «Монреаль», «Даллас», «Вашингтон», «Финикс» и «Нэшвилл». Всего в сильнейшей лиге мира он провёл 1074 матча и набрал 793 (228+565) очка. Является бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира 2000 года в составе сборной Канады. Форвард принимал участие в матче звёзд НХЛ в 2008 году.Также хоккеист попадал в различные скандалы, в том числе лечился от наркозависимости.

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Теги Хоккей НХЛ •••

Источник: RDS

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