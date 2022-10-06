«Трактор» официально подтвердил заключение контракта с Шумаковым до конца сезона-2022/2023

30-летний российский нападающий Сергей Шумаков подписал контракт с «Трактором» до конца сезона-2022/2023, об этом сообщает официальный сайт клуба. Напомним, вчера «Чемпионат» сообщал о подписании соглашения форварда с челябинским клубом.
Напомним, минувший сезон воспитанник «Трактора» провёл в «Автомобилисте». За екатеринбургский клуб Шумаков принял участие в 38 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых он набрал 25 (10+15) очков. В КХЛ российский нападающий также выступал за «Сибирь», ЦСКА и «Авангард». Всего в лиге Шумаков отыграл 508 матчей, в которых набрал 285 (137+148) результативных баллов при общем показателе полезности «+71».
Нападающий имеет опыт выступлений в АХЛ. За «Херши Беарс» и «Спрингфилд Тандербёрдс» Шумаков в сумме провёл 13 матчей. Также форвард имеет опыт игры за национальную и олимпийскую сборные России. На этапах Еврохоккейтура Шумаков провёл 15 матчей, забросил две шайбы и пять раз ассистировал партнёрам.
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